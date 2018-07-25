中國財經

國際清算銀行(BIS)數據顯示，6月人民幣實際有效滙率指數降0.64%至126.43，結束連續兩個月升勢。上月修正後為升0.73%。

6月人民幣名義有效滙率指數則降0.47%至123.94，結束5連升。上月修正後為升1.16%。

實際有效滙率上升代表本國貨幣相對價值上升，下降表示本幣貶值。名義有效滙率剔除通脹之後即為實際有效滙率，實際有效滙率更能反映一國貨幣的對外價值。

至於名義滙率降幅小於實際滙率，表明當前中國的整體通脹水平要低於可比較的國家的通脹水平。