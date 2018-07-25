上證指數午後偏軟，現跌3點，深成指亦跌7點。
上證指數現報2902點，跌3點或0.1%，最低見2894點，跌11點或0.4%，成交1346.14億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9457點，跌7點或0.08%，低見9436點，跌28點或0.3%，成交1893.5億元。
滬深300指數報3575點，跌5點或0.16%；創業板指數報1631點，升1點或0.11%。
各板塊個別發展，鋼鐵股漲逾1%；有色金屬、石油、煤炭、水泥股靠穩；電力、化工、房地產、金融股則偏軟。
今日 14:26 中國財經
上證指數午後偏軟，現跌3點，深成指亦跌7點。
上證指數現報2902點，跌3點或0.1%，最低見2894點，跌11點或0.4%，成交1346.14億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9457點，跌7點或0.08%，低見9436點，跌28點或0.3%，成交1893.5億元。
滬深300指數報3575點，跌5點或0.16%；創業板指數報1631點，升1點或0.11%。
各板塊個別發展，鋼鐵股漲逾1%；有色金屬、石油、煤炭、水泥股靠穩；電力、化工、房地產、金融股則偏軟。
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