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中國中鐵(00390)(601390.SH)公布，中標北京鐵路樞紐丰台站改建工程站房及相關工程施工項目，合同金額72.44億元人民幣，約佔集團中國會計準則下2017年營業收入的1.05%。

該站房建築面積39.88萬平方米，是目前亞洲建築面積最大、合同金額最高的站房工程。該站房分為地上四層，地下三層，融合鐵路、地鐵、市政、公交以及相關配套設施，並且是國內首座採用普速車場與高速車場分層的鐵路站房工程。

該項目工期36個月，鐵路站房與城市地鐵、市政換乘設施同步實施。