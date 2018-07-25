中國財經

上證指數早段偏軟，現跌6點，在2900點樓下徘徊。

上證指數現報2899點，跌6點或0.22%，最低見2894點，跌11點或0.4%，成交739.2億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9460點，跌5點或0.06%，低見9445點，跌20點或0.22%，成交1085.77億元。

滬深300指數報3571點，跌9點或0.27%；創業板指數報1635點，升5點或0.34%。

各板塊普遍走軟，水泥、煤炭、電力、金融、房地產、有色金屬、化工、石油、鋼鐵股偏軟；半新股則漲逾1%；生物製藥股靠穩。