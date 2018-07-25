中國財經 重要通告

被揭製造黑心疫苗的長生生物科技(002680.SZ)今日停牌，該公司表示，子公司所有產品已被暫停批簽發，目前除百白破聯合疫苗、凍乾人用狂犬病(瘋狗症)疫苗產品被責令停產外，經研究決定對公司其他產品也採取全面自主停產。

長生生物指出，吉林省食品藥品監督管理局已收回長春長生狂犬病疫苗藥品GMP證書，該公司亦停止狂犬病疫苗生產及銷售，其他產品也採取全面自主停產，公司將組織自查隊伍進行自查自糾，進行全面、徹底的整改。目前復產時間不確定，生產經營活動受到嚴重影響，且預計在3個月內不能恢復正常。

該公司又指，隨着狂犬疫苗事件的持續發酵，導致其他產品生產和銷售受到重大影響，對公司今年下半年業績產生重大負面影響，同時由於是次違規事項，預計對未來公司疫苗銷售將存在一定的阻礙，對未來經營業績也將產生重大影響，影響程度尚不確定。

長生生物表示，由於全部召回所有批次凍乾人用狂犬病疫苗，預計上半年營業收入將減少2億元(人民幣‧下同)、淨利潤約1.4億元。而該疫苗停產則對公司下半年營業收入減少約5.4億元。受事件影響，該公司預計今年上半年淨利潤將減少20%至增加20%。

長生生物今日停牌一天，明早復牌。股份明日起將被實施其他風險警示，公司股票簡稱由長生生物變更為ST長生，股份交易日漲跌幅限制為5%。