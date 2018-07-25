京東正式入股安聯財險，躋身第二大股東，拿下保險牌照。
銀保監會批准安聯財險註冊資本由8.05億元(人民幣．下同)增至16.1億元。其中，京東集團旗下北京京東叁佰陸拾度電子商務認購新增註冊資本中的4.83億元。
增資後，安聯財險由安聯保險集團持股50%、北京京東叁佰陸拾度電子商務持股30%、中原信達知識產權代理持股12.4%、深圳滙京通達商務諮詢持股4.27%，及上海映雪投資管理中心持股3.33%。
安聯財險將由外商獨資企業變為中外合資企業。
今日 09:21 中國財經
京東正式入股安聯財險，躋身第二大股東，拿下保險牌照。
銀保監會批准安聯財險註冊資本由8.05億元(人民幣．下同)增至16.1億元。其中，京東集團旗下北京京東叁佰陸拾度電子商務認購新增註冊資本中的4.83億元。
增資後，安聯財險由安聯保險集團持股50%、北京京東叁佰陸拾度電子商務持股30%、中原信達知識產權代理持股12.4%、深圳滙京通達商務諮詢持股4.27%，及上海映雪投資管理中心持股3.33%。
安聯財險將由外商獨資企業變為中外合資企業。
|下一篇：
|【周期論勢】見底反彈
|上一篇：
|即月期指高開177點 報28820