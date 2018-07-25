訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 09:21 中國財經

京東4.8億人幣入股安聯財險

放大圖片

京東正式入股安聯財險，躋身第二大股東，拿下保險牌照。

銀保監會批准安聯財險註冊資本由8.05億元(人民幣．下同)增至16.1億元。其中，京東集團旗下北京京東叁佰陸拾度電子商務認購新增註冊資本中的4.83億元。

增資後，安聯財險由安聯保險集團持股50%、北京京東叁佰陸拾度電子商務持股30%、中原信達知識產權代理持股12.4%、深圳滙京通達商務諮詢持股4.27%，及上海映雪投資管理中心持股3.33%。

安聯財險將由外商獨資企業變為中外合資企業。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。