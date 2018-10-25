即巿股評 港股直擊 中國財經

國務院於周一召開常務會議確認財政和貨幣政策轉向積極、寬鬆，「放水」救經濟的預期扭轉了中港兩地股市的走向。

上證指數與滬深300指數昨天齊漲約1.6%。恒生指數高開26點，報28282點已是全日最低位，其後升幅持續擴大，收報28662點，飆406點(1.44%)；國企指數更抽高2.26%，收報10973點。主板成交金額增至1077.6億元，為7月3日以來最多；上升股份佔67%。技術走勢上，恒指雖收復10天線(28331點)，RSI攀至47，但仍未突破7月以來的上落格局。如果未來數個交易日能夠升越7月10日高位28982點，後市有望出現較像樣的反彈。

近月內地去槓桿、銀根收緊力度明顯加大，令網貸平台、民企倒閉風險上升(詳見上周六本欄)，結果人民銀行周一開展5020億元人民幣中期借貸便利(MLF)操作之餘，國務院常務會議亦適時出招，強調積極財政政策要更積極、貨幣政策須配合放寬，以提供「合理充裕」的流動性，將有助紓解資金鏈斷裂的危機。不過，市場同樣關心的是今次「放水」會否像以往般導致樓市再度熾熱。

內地70大中城市樓價升勢自2016年底開始放緩，踏入2018年則呈橫行，計算過往3次樓市周期為時34至38個月，目前市況正處於本輪周期下降軌與新一輪周期復甦階段的交界。

附【圖】可見，過去10多年當樓市進入下跌周期時，影子銀行規模亦剛巧處於增長放緩狀態，近月影子銀行規模收縮速度加快，使樓市前景更趨不明朗。以往樓市每逢跌至谷底，中央往往會放寬流動性(例如2015年樓價見底前後便減息6次、降準5次)，今次「放水」的時機也與樓市周期吻合。

然而，國務院總理李克強曾表明不搞「大水漫灌」，似乎有別於以往透過連環減息降準，大舉釋放流動性催谷地產托起經濟；故此，是次「放水」後，樓市的走向仍是個問號。

人行單日通過MLF淨投放5020億元人民幣，規模創歷史新高，可以看出人行是配合國務院的政策轉向，而按照「穩槓桿」原則，今年以來人行只下調了3次存款準備金率，並未祭出減息這「重招」。再加上國務院常務會議發布的其他措施，包括加快地方政府專項債券發行和使用進度、放寬商業銀行發行小微企業金融債券限制、引導金融機構保障融資平台合理融資需求，以及企業研發費用減稅等多方舉措，突顯中央鞏固其他「經濟支柱」，以減少對樓市的依賴，顯示這次將有別於以往「放水谷樓市」來刺激經濟的做法，甚至是刻意避開向市場注入海量資金，以免熱錢四竄，製造地產泡沫。因此，未來內地樓價持續橫行的機會頗大。

信報投資研究部

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