中國財經

內地股市上揚，上證指數延續昨日漲勢，收升1.6%，重上2900點關口，至逾一個月新高，連續3日走揚。市場交投熾熱，兩市成交合計較上個交易日增近兩成至4929億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開2點後走揚，最高見2911點，漲51點或1.82%，收市報2905點，漲46點或1.61%，成交2287.02億元。

深成指亦高開高走，收市報9465點，漲151點或1.63%，最高見9491點，漲176點或1.9%；低見9313點，微跌1點或0.01%，成交2641.5億元。

滬深300指數報3581點，漲55點或1.59%；創業板指數報1629點，升8點或0.53%。

分析師表示，今日大市開市後直線強勢上拉，隨後滬指維持在高位窄幅上落，市場情緒比較亢奮。受政策利好刺激，基建股領漲大市。但技術面顯示，連續3日上漲後，短線指標已出現超買跡象，大市或將出現衝高回落。

內地疫苗製造商長春長生生物科技(002680.SZ)爆出生產數據造假，醜聞愈演愈烈，今日連續7日跌停，跌停前報11.75元人民幣。

各板塊全線上升，半新股、水泥股漲逾4%；鋼鐵、煤炭、有色金屬股漲逾2%；電力、房地產、石油、化工股漲逾1%；金融股亦靠穩。