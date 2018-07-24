中國財經

吉利(00175)母公司浙江吉利控股，與湖北省長江經濟帶產業基金管理公司簽訂合作協議。

吉利控股集團董事長李書福表示，合作將圍繞企業發展戰略布局，充分利用湖北汽車產業優勢、人才資源優勢、區位地理優勢，推動吉利發展，並為湖北加快轉型升級，打造世界級汽車產業集群作出更多貢獻。

出席簽約儀式的湖北省委副書記、省長王曉東稱，吉利與湖北開啟新一輪戰略合作，充分體現了對國家發展戰略的把握、對湖北汽車工業地位的理解、對汽車工業發展方向的判斷，也充分體現了吉利的戰略眼光。