中國財政部公布，今年上半年，國有企業利潤總額1.72萬億元(人民幣‧下同)，按年增長21.1%。其中，中央企業1.11萬億元，按年增長18.6%；地方國有企業6042.2億元，按年增長26.0%。
上半年，國有企業營業總收入27.76萬億元，按年增長10.2%。其中，中央企業16.13萬億元，按年增長9.9%；地方國有企業11.63萬億元，按年增長10.6%。
截至6月底，國有企業資產總額171.07萬億元，按年增長9.4%；負債總額111.09萬億元，按年增長8.8%。
今日 10:18 中國財經
中國財政部公布，今年上半年，國有企業利潤總額1.72萬億元(人民幣‧下同)，按年增長21.1%。其中，中央企業1.11萬億元，按年增長18.6%；地方國有企業6042.2億元，按年增長26.0%。
上半年，國有企業營業總收入27.76萬億元，按年增長10.2%。其中，中央企業16.13萬億元，按年增長9.9%；地方國有企業11.63萬億元，按年增長10.6%。
截至6月底，國有企業資產總額171.07萬億元，按年增長9.4%；負債總額111.09萬億元，按年增長8.8%。
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