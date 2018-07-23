中國財經

內地再有P2P網貸平台清盤。聚有錢公布，即日起將停止相關業務運營，保留網站及APP正常維護，不再發行新產品，不再新增業務增量。

該平台表示，近期互聯網金融行業發生嚴重波動，市場生存環境惡化，投資者信心不足，導致大部分借款人還款意願降低，主觀上存在惡意逃廢債行為，對平台經營產生重大負面影響。

經慎重考慮，為確保用戶利益不受損害，決定良性退出網貸行業，並開展清盤工作。

聚有錢強調，雖然平台決定暫停正常運營工作，但依然有信心處理好資產，並對每一位用戶的投資負責到底。