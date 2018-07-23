中國財經

內地股市收升，上證指數漲逾1%，連升兩日，收一個月新高。市場交投熾熱，兩市成交合計較上個交易日增長近18%至4110億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開14點，早段止跌回穩，午後升幅不斷擴大，高見2863點，漲34點或1.21%，收市報2859點，漲30點或1.07%，曾最低見2809點，跌19點或0.69%，成交1869.97億元。

深成指則以全日最高位收市，收報9314點，升62點或0.68%，最低見9160點，跌91點或0.99%，成交2240.43億元。

滬深300指數報3525點，升32點或0.94%；創業板指數報1620點，升11點或0.71%。

分析師表示，周末推出的資管新規配套細節有助於提升市場風險偏好，今早央行意外進行巨量中期借貸便利(MLF)操作，資金面寬鬆預期再起，銀行股及鋼鐵基建等周期股走勢明顯強勁，推動大市反覆向上。

板塊方面，受疫苗造假醜聞拖累，生物製藥股挫逾4%，多隻疫苗股跌停。

事件主角的長春長生生物科技(002680.SZ)今早臨時停牌，中午發公告指，將嚴格落實藥品監管部門要求，積極配合藥品監管部門對生產、質控體系開展全面自查，另公司因涉嫌訊息披露違法違規被中國證監會立案調查，下午復牌即跌停，停牌前報13.05元。

其他板塊普遍向上，水泥股漲逾3%；煤炭股漲逾2%；鋼鐵、有色金屬、金融、化工、房地產股漲逾1%；電力、石油股靠穩；醫療器械股則挫3%；釀酒、食品股亦挫逾1%。

路透引述兩位期貨業消息人士透露，中國證監會副主席方星海上午在一期貨公司高層內部培訓會上表示，股指期貨的交易即將恢復常態。

另外，人民銀行今早公布，今日開展一年期的中期借貸便利(MLF)操作5020億元，操作利率維持3.3厘。