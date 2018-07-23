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今日 14:09 中國財經

台股兩連升 收報10946點

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台灣股市高收，加權指數收報10946點，升14點或0.14%。

台股今早輕微低開2點，其後在窄幅水平上落，最高見10984點，連續兩日靠穩。其中，塑化股升0.37%，泥窯股升0.28%，造紙股則挫1%。

分析師指出，台股今日窄幅上落，主要是跟隨美國股市上周五晚的走勢，因美國總統特朗普連續兩日向聯儲局開炮，在Twitter帖文批評加息和美元上漲削弱美國競爭力，又指摘中歐等貿易夥伴操縱貨幣及壓低利率，並揚言準備向超過5000億美元的所有中國進口貨品徵關稅，令市場擔心貿易糾紛不斷擴大。

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