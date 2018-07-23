澳門統計暨普查局公布，6月入境旅客有260.29萬人次，按年上升9.4%。其中，內地旅客佔175.22萬人次，按年升13.5%；香港旅客有50.15萬人次，按年增加2%。
6月份，旅客平均逗留1.3日，與去年同月持平；留宿旅客的平均逗留時間增加0.1日至2.2日，不過夜旅客則維持在0.2日。
今年上半年，澳門入境旅客共1681.42萬人次，按年增加8%。當中，內地旅客有1170.52萬人次，按年增13.3%；香港旅客按年跌3.7%。
今日 13:32 中國財經
澳門統計暨普查局公布，6月入境旅客有260.29萬人次，按年上升9.4%。其中，內地旅客佔175.22萬人次，按年升13.5%；香港旅客有50.15萬人次，按年增加2%。
6月份，旅客平均逗留1.3日，與去年同月持平；留宿旅客的平均逗留時間增加0.1日至2.2日，不過夜旅客則維持在0.2日。
今年上半年，澳門入境旅客共1681.42萬人次，按年增加8%。當中，內地旅客有1170.52萬人次，按年增13.3%；香港旅客按年跌3.7%。
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