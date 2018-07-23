中國財經 重要通告

被揭生產俗稱「瘋狗症」狂犬病疫苗造假的長春長生生物科技(002680.SZ)發公告指，將嚴格落實藥品監管部門要求，積極配合藥品監管部門對生產、質控體系開展全面自查，及時採取有效措施清除生產質量隱患，認真強化生產管控。

此外，因暫時無法預計準確的復產時間，此次停產將對公司的生產、經營產生較大的影響，但對報告期具體影響情況尚存在不確定性。

長春長生生物科技表示，事件不僅給社會和企業帶來巨大的經濟損失，也使企業的誠信和社會責任形象受到重創，公司意識到自身存在的生產管控的差距和風險，也深切地意識到公司的責任之重。

國家藥監局負責人指出，該公司是一年內被第二次發現產品生產質量問題。去年10月，原食藥監總局抽樣檢驗中發現該企業生產的1批次百白破疫苗效價不合格，該產品目前仍在停產中，有關補種工作原國家衞計委會同原食藥監總局已於今年2月進行了部署。

長春長生生物科技另一公告披露，公司因涉嫌訊息披露違法違規被立案調查，收到中國證監會調查通知書。若因前述立案調查事項被監管部門最終認定存在重大違法行為，或移送公安機關，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司股票可能存在被實施退市風險警示、暫停上市或終止上市的風險。

公司股份下午復牌。