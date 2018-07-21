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耶魯大學高級研究員、摩根士丹利前亞太區主席羅奇(Stephen Roach)指出，中國正在成為美國最愛找的一隻外國代罪羔羊。

羅奇接受內地央視訪問時表示，不少美國國內因素是造成美國與中國等102個國家存在貿易逆差的重要原因，但美國卻總喜歡把自己的問題怪罪到別國的頭上。

他指出，在去除通脹因素後，美國國民的存款佔收入的比例在今年首季是1.7%，是史上任何一個發達國家出現的最低存款收入佔比。當不存款卻要保持增長時，便需要從外國輸入多餘的存款，那樣就會出現經常賬戶赤字，以及與外國的貿易逆差，來吸引外部資本。

羅奇稱，去年美國與102個國家出現貿易逆差，是美方存款與投資不平衡所帶來的後果，不是中國在迫害，亦不是特朗普政府灌輸給美國民眾的所謂中國通過貶值、不公平貿易和產業政策來害美國。而美國把自身的問題責怪到別人頭上，是源自美方的政治體制背景和其背後的價值觀，造成政客的目光短淺。

他解釋，美國國會的眾議院每兩年要選舉一次，參議員每6年選一次，總統每4年一次，為了選舉政治他們都不願承認自己在執政或立法過程中犯過錯誤，卻願將美國的國內問題責怪到他人頭上，比如收入不均，工資停滯和就業。

對於白宮指責中國的所謂「強迫技術轉讓」，羅奇表示，摩根士丹利等美國企業同中國企業是自願自主合作。

他坦言，可能的確曾出現「強迫技術轉讓」個案，但整體上看並不認同上述觀點。他補充，在摩根士丹利擔任亞洲區主席期間，與中國建設銀行合作建立中國第一家投資銀行，強調大摩當時是自主、自願同中國公司合作，期間當然要互相共用人員、系統、方案以及戰略，但過程中沒有出現強迫情況。