即巿股評 港股直擊 中國財經

中國經濟正面臨內外夾擊。對外，中美貿易戰愈鬧愈大固然是一大困擾；對內，去槓桿正令中央如履薄冰。中國P2P網貸平台近日接連爆煲，樂觀地看是去槓桿有一定成效，但不能忽略收緊銀根或會導致資金鏈斷裂，引發更大的金融風險。

根據國家互聯網金融風險分析技術專家委員會對內地P2P平台的發展報告所述，今年上半年「消亡」的平台多達721間，新增僅36間，仍然營運的P2P平台數目則減少至2835間；倒閉潮似乎未有終結跡象，據內地媒體統計，7月上半月再有131間P2P平台爆煲，個別貸款規模更達百億元人民幣級別。

內地銀行信貸資源長期向央企和國企傾斜，不少「特權企業」在獲得「平錢」後，再透過P2P平台以高息向中小微民企放貸，賺取息差，這是內地P2P平台在銀根寬鬆時快速發展的有利因素。中央政府早於兩年前已聲言整治P2P平台，然而成效一直未算顯著，直至最近4個月影子銀行規模收縮，終對P2P網貸平台產生致命打擊，引爆倒閉潮。

細看內地社會融資規模數據，計算其中委託貸款、信託貸款和未貼現銀行承兌滙票的總和，正好反映影子銀行規模變化。附【圖】可見，有關數字連續4個月錄得按月跌幅，特別是近兩個月分別急速下降4215億元及6917億元人民幣，意味着影子銀行業務萎縮速度加快。

作為影子銀行重要一環的P2P網貸平台不堪流動性收緊而出事，勢會為內地金融市場帶來風險，惟在去槓桿的大方向下，中央更關心的相信是推動銀行擴大表內借貸。6月份社會融資規模增量僅1.18萬億元人民幣，而廣義貨幣供應M2按年增長只有8%，兩者都低於預期；然而，同期新增銀行貸款達1.84萬億元人民幣，創5個月新高，並比市場估計的1.51萬億元人民幣為佳，或顯示融資正由表外回流表內，有助維繫中央去槓桿的決心。

問題是，若內銀融資「傾斜」策略不變，信貸風險較大、沒有特權的民企未能持續從銀行這「正常渠道」借得資金，不排除下半年出現更多民企違約事件，影響中國整體經濟發展。這對中港股市絕非好事。

港股方面，恒指周五高開後急劇轉差，最多回落265點，挫至27745點，創逾9個月新低；午後隨着人民幣滙價反彈及A股抽升，帶動港股掉頭並收復失地，曾見28294點，收報28224點，漲幅213點(0.76%)。

過去一星期，大市明顯轉為淡靜，首4個交易日成交額都不超過800億元，投資者觀望氣氛濃厚，到周五恒指低見27700點水平，開始吸引資金進場，成交額急增至逾千億元。值得注意的是，恒指周內多次失守28000點關，並在本欄多番強調具承托力的27700點回穩，該位置正是2016年初至2018年初上升浪回調38.2%支持位，而下方27500點則相當於成交密集區底部和2016年初伸延上漲趨勢線支持附近，預期該區間將是後市關鍵位。

信報投資研究部

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