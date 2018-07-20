中國財經

人民幣滙率表現波動，兌美元在岸價(CNY)續創逾一年的新低，收跌61點子。

在岸及離岸(CNH)人民幣早段相繼跌穿6.8關口，在岸價曾低見6.8149，有傳中央出手撐市，滙率下午一度自低位反彈，曾收復6.77關口，最高見6.7656，尾段再度向下，收市報6.7795，較上日下午4時30分收報6.7734，跌61點子或0.09%；較晚上11時30分最後成交價6.7796，微升1點子。

離岸價更曾跌破6.83，低見6.8367，其後跌幅收窄；截至香港時間下午5時28分，離岸價報6.7951，在岸價報6.7843。

官方今日開出的中間價連續第7天下調，報6.7671，較上日中間價6.7066，大幅下調605點子或0.9%，創2016年6月27日以來最大下調幅度，亦創去年7月14日以來最弱。

交易員指出，美元兌人民幣中間價比市場預期開得更高，推動市場情緒仍繼續購滙，但在岸價觸及6.81後，大行在離岸和在岸市場均出手提供美元流動性，抑制市場購滙情緒，兩地滙價隨後均縮減跌幅，逐步穩住並在窄幅上落。

另有交易員認為，在經歷了這一波大跌後，加上美元在美國總統講話後適度回調，人民幣會適當停下腳步，調整亦尋覓下一步方向，尤其是監管層的訊號。

美國總統特朗普稍早時候打破常規，直接評論貨幣政策，CNBC周四美市中段公開專訪的部分內容，特朗普直言對加息不感到興奮，因為每次加息後，外界會預期利率再升，也會削弱白宮刺激經濟的效力，令他不高興，並指美國繼續加息，而歐日卻沒有跟隨，對美國不利。特朗普又形容人民幣滙率「正像岩石般墜落」。