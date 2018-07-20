中國財經

內地據報即將推出資管新規執行通知，或放寬部分監管，A股倒升，上證指數漲逾2%，收復2800點關口，終止連續5日下滑。市場交投熾熱，兩市成交合計較上個交易日增加逾12%至3484億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指累計微跌1點或0.07%。

上證指數今早低開2點後反覆偏軟，午後止跌回升，升幅不斷擴大，收市報2829點，漲56點或2.05%，最高見2837點，漲65點或2.36%；最低見2753點，跌18點或0.67%，全日波幅84點，成交1556.61億元。

深成指亦先跌後回升，收市報9251點，漲102點或1.12%，最高見9277點，漲129點或1.41%；低見9055點，挫92點或1.02%，全日波幅222點，成交1927.01億元。

滬深300指數報3492點，漲64點或1.88%；創業板指數報1609點，漲19點或1.23%。

分析師表示，受即將公布的資管新規細則中限制性條款將大幅下降的預期影響，今日午後銀行和券商股集體大漲，帶動滬指回到2800點以上，尾段漲幅略有回落。技術面顯示，大市二次探底後強勁回升，有探明短期底部的跡象，料大市將繼續反彈，上方2850點附近的前期跳空缺口處存在一定技術阻力。

各板塊幾乎全線上揚，金融、半新股漲逾4%；電力、石油、鋼鐵、有色金屬、房地產、水泥、化工、煤炭股漲逾1%；僅得醫療器械、化纖股偏軟。

《21世紀經濟報道》指，中國銀保監會制訂的銀行理財產品監管細則，這兩天會完成，最快或今日出台。此外，人民銀行短期內亦會下發相關通知。

報道指，由於中美貿易糾紛升溫，加上市場環境轉變、監管執行過嚴等因素，因此調整部分內容，例如公募理財產品可以投資一部分在「非標資產」，即沒有在銀行間交易所買賣的債權資產。