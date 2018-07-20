上證指數早段回穩，現升4點，深成指升8點。
上證指數現報2776點，升4點或0.15%，最高見2782點，升10點或0.36%，成交498.46億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9157點，升8點或0.09%，高見9176點，升27點或0.3%，成交755.49億元。
滬深300指數報3424點，跌3點或0.1%；創業板指數報1600點，升9點或0.63%。
各板塊個別發展，半新股漲逾3%；電力、石油、有色金屬、金融、化工股靠穩；鋼鐵、煤炭、水泥、化工、房地產股則偏軟。
今日 10:46 中國財經
上證指數早段回穩，現升4點，深成指升8點。
上證指數現報2776點，升4點或0.15%，最高見2782點，升10點或0.36%，成交498.46億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9157點，升8點或0.09%，高見9176點，升27點或0.3%，成交755.49億元。
滬深300指數報3424點，跌3點或0.1%；創業板指數報1600點，升9點或0.63%。
各板塊個別發展，半新股漲逾3%；電力、石油、有色金屬、金融、化工股靠穩；鋼鐵、煤炭、水泥、化工、房地產股則偏軟。
|上一篇：
|【異動板塊】瑞聲失紅底 遭里昂降評級目標