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今日 17:08 中國財經

在岸人民幣跌穿6.78 逾一年低

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美元持續走強，人民幣兌美元在岸價(CNY)收逾一年新低，收跌逾500點子，曾跌穿6.78，低見6.7818。

人民幣兌美元在岸價收報6.7734，較上日下午4時30分收報6.7145，大跌589點子或0.88%；較晚上11時30分最後成交價6.7205，走弱529點子。

離岸價(CNH)更一度逼近6.8，低見6.7988，亦創逾一年新低。截至香港時間下午4時50分，離岸價報6.7946，在岸價報6.7737。

官方今日開出的中間價連續第6天下跌，並跌穿6.7關口，報6.7066，較上日中間價6.6914，跌152點子或0.23%，為去年8月9日以來最低。

交易員指出，市場情緒繼續受美國聯儲局主席鮑威爾國會證詞提振影響，美元站穩在95點以上，強勢美元點燃離岸和在岸購滙情緒，且離岸在岸價差擴大，套利交易亦助跌境內滙價，當然境內仍忌憚監管層出手而略顯謹慎。

美國聯儲局主席鮑威爾周三到眾議院作證，重申美國經濟強勁，就延續經濟擴張勢頭而言，漸進式加息是當前適宜的做法，措詞跟前一天在參議院相近。市場憧憬加息，推動美滙指數進一步上揚。

國家外滙管理局統計數據顯示，6月份銀行結滙1.06萬億元(人民幣‧下同)，售滙1.05萬億元，結售滙順差131億元。另外，人行公布，6月末人行口徑外滙佔款餘額21.52萬億元，據此計算，當月外滙佔款增加76.08億元。

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