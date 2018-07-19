中國財經

上證指數早段靠穩，現微升1點，深成指升2點。

上證指數現報2788點，升1點或0.06%，最高見2805點，升17點或0.64%，成交566.96億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9197點，升2點或0.03%，高見9266點，升71點或0.78%，成交811.39億元。

滬深300指數報3447點，升16點或0.48%；創業板指數報1602點，跌5點或0.36%。

各板塊普遍走低，化工、房地產、有色金屬、石油、電力、煤炭股偏軟；水泥股則漲逾1%；半新股、鋼鐵、金融股靠穩。