上證指數早段靠穩，現微升1點，深成指升2點。
上證指數現報2788點，升1點或0.06%，最高見2805點，升17點或0.64%，成交566.96億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9197點，升2點或0.03%，高見9266點，升71點或0.78%，成交811.39億元。
滬深300指數報3447點，升16點或0.48%；創業板指數報1602點，跌5點或0.36%。
各板塊普遍走低，化工、房地產、有色金屬、石油、電力、煤炭股偏軟；水泥股則漲逾1%；半新股、鋼鐵、金融股靠穩。
今日 10:43 中國財經
上證指數早段靠穩，現微升1點，深成指升2點。
上證指數現報2788點，升1點或0.06%，最高見2805點，升17點或0.64%，成交566.96億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9197點，升2點或0.03%，高見9266點，升71點或0.78%，成交811.39億元。
滬深300指數報3447點，升16點或0.48%；創業板指數報1602點，跌5點或0.36%。
各板塊普遍走低，化工、房地產、有色金屬、石油、電力、煤炭股偏軟；水泥股則漲逾1%；半新股、鋼鐵、金融股靠穩。
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