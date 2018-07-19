國家外滙管理局統計數據顯示，6月份銀行結滙1.06萬億元人民幣，售滙1.05萬億元人民幣，結售滙順差131億元人民幣。
今年上半年，銀行累計結滙5.91萬億元人民幣，累計售滙5.82萬億元人民幣，累計結售滙順差880億元人民幣。
另外，6月銀行代客涉外收入1.94萬億元人民幣，對外付款1.97萬億元人民，涉外收付款逆差360億元人民幣。上半年，銀行代客涉外收入10.86萬億元人民幣，對外付款10.94萬億元人民幣，涉外收付款逆差746億元人民幣。
今日 10:28 中國財經
國家外滙管理局統計數據顯示，6月份銀行結滙1.06萬億元人民幣，售滙1.05萬億元人民幣，結售滙順差131億元人民幣。
今年上半年，銀行累計結滙5.91萬億元人民幣，累計售滙5.82萬億元人民幣，累計結售滙順差880億元人民幣。
另外，6月銀行代客涉外收入1.94萬億元人民幣，對外付款1.97萬億元人民，涉外收付款逆差360億元人民幣。上半年，銀行代客涉外收入10.86萬億元人民幣，對外付款10.94萬億元人民幣，涉外收付款逆差746億元人民幣。
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