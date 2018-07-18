中國財經

人民幣午後偏軟，人民幣兌美元離岸價(CNH)一度跌穿6.74關，大跌216點子，低見6.7436，為2017年7月以來的最低水平。

人民幣兌美元離岸價最新報6.7348，仍跌127點子。

在岸價(CNY)亦走低，低見6.7191，最新報6.7077，較上日下午4時30分收報6.6790，大跌287點子；較晚上11時30分最後成交價6.7035，走弱42點子。

官方今日開出的中間價報6.6914，較上日中間價6.6821，下調93點子或0.14%。