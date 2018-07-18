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今日 11:22 中國財經

中國7月累計樓市調控逾30次

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內地多個城市展開新一輪房地產整頓。內媒引述數據顯示，7月累計各地實施30次政策調控，年初至今更超過了220次。

《北京日報》引述統計指，全國超過80個縣級以上城市，在上半年發布了各類型的調控政策。從政策類型和調控方向看，今年的政策不僅僅局限在2017年就有的限購、限售、約束信貸等類型，並在6月底開始一輪嚴格的30城市監管。

由7月初開始，多個城市開始全面加碼調控，預計2018年下半年的樓市調控力度將超過上半年，樓市升級的調控政策內容將不斷出現。

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