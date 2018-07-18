A股早段維持向好，上證指數升10點，深成指升7點。
上證指數現報2809點，升10點或0.39%，最高見2818點，升20點或0.72%，成交544.69億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9292點，升7點或0.08%，高見9335點，升49點或0.54%，成交827.14億元。
滬深300指數報3464點，升14點或0.43%；創業板指數報1629點，升7點或0.48%。
各板塊普遍走高，電力、金融、有色金屬、化工、石油、鋼鐵、煤炭股靠穩；水泥、房地產股則偏軟。
今日 10:43 中國財經
A股早段維持向好，上證指數升10點，深成指升7點。
上證指數現報2809點，升10點或0.39%，最高見2818點，升20點或0.72%，成交544.69億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9292點，升7點或0.08%，高見9335點，升49點或0.54%，成交827.14億元。
滬深300指數報3464點，升14點或0.43%；創業板指數報1629點，升7點或0.48%。
各板塊普遍走高，電力、金融、有色金屬、化工、石油、鋼鐵、煤炭股靠穩；水泥、房地產股則偏軟。
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