中國財經

A股早段維持向好，上證指數升10點，深成指升7點。

上證指數現報2809點，升10點或0.39%，最高見2818點，升20點或0.72%，成交544.69億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9292點，升7點或0.08%，高見9335點，升49點或0.54%，成交827.14億元。

滬深300指數報3464點，升14點或0.43%；創業板指數報1629點，升7點或0.48%。

各板塊普遍走高，電力、金融、有色金屬、化工、石油、鋼鐵、煤炭股靠穩；水泥、房地產股則偏軟。