今日 00:43
中國財經
本港時間周二晚上11時半，在岸人民幣兌美元（CNY）收報6.7065元，較周一夜市收盤跌157點子。
中歐峰會聲明抵制保護主義
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無收入生科首股 歌禮集資36億
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吳雄
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世盃閉幕 濠賭落鑊
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期指上升動力還未夠
陳檬
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How Jacky Cheung accidentally became a mainland ‘crime buster’
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人民幣跌未完
王良享
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恒指突挫逾380點 舜宇插近7%
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【異動股】中油港燃突暴瀉五成 現插至僅1仙
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湯家驊:擬禁民族黨運作是正常行為
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