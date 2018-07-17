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今日 13:00 中國財經

華晨寶馬或入股寧德時代 投資上限28億

寧德時代(300750.SZ)公布，與華晨寶馬達成戰略合作，華晨寶馬擬向該公司購買電池產能建設項目，採購動力電池產品，項目金額8.15億元(人民幣‧下同)。

華晨寶馬將向該公司長期採購指定型號的動力電池產品，並為此支付28.53億元的初始預付款。具體由雙方另行簽署《長期採購協議》。

此外，寧德時代同意在後續實施境內或境外股權融資時，如公司實施A股非公開或者H股IPO，華晨寶馬將有權對公司進行股權投資，該項投資上限金額為28.53億元。

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