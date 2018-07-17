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今日 10:33 中國財經

滬深股市早段跌幅擴大至1%

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A股早段跌幅擴大，上證指數及深成指雙雙挫1%。

上證指數現報2785點，挫29點或1.03%，最低見2782點，挫31點或1.12%，成交453.62億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9220點，挫97點或1.04%，低見9205點，挫111點或1.2%，成交722.67億元。

滬深300指數報3434點，挫37點或1.07%；創業板指數報1608點，跌8點或0.51%。

各板塊普遍下滑，鋼鐵、石油、煤炭股挫逾1%；金融、電力、化工、水泥、有色金屬、房地產股偏軟；半新股股則靠穩。

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