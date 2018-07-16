中國財經

在岸人民幣兌美元(CNY)曾跌穿6.7水平，午後逐漸收復失地，收升67點子。

人民幣兌美元在岸價收報6.6838，較上周五(13日)下午4時30分收報6.6905，升67點子或0.1%；較晚上11時30分最後成交價6.6993，升155點子或0.23%。

離岸人民幣兌美元(CNH)一度跌穿6.72關口，截至本港時間傍晚5時53分，離岸價報6.6905；在岸價報6.6744。

官方今日開出的中間價報6.6758，較上周五下調31點子或0.05%。

交易員指出，中國上半年經濟數據穩中偏弱，施壓人民幣跌至半個月低，但美滙指數微跌的背景下，滙價在觸及6.7後獲支撐，人民幣漸漸收復失地，最終小幅收升。

另有交易員認為，人民幣貶值壓力還在，畢竟貿易戰的影響不是短期能消化的，但6.7的位置阻力比較大，很難突破，美元兌人民幣掉期疑似有監管力道入場，短端走升。

數據方面，中國第二季經濟增長符預期，國家統計局公布，中國次季國內生產總值(GDP)按年增長6.7%，符合市場預期，是連續12個季度保持在6.7%至6.9%的區間。

此外，中國上半年規模以上工業增加值按年增長6.7%，遜於預期增6.8%；6月規模以上工業增加值按年增長6%，遜於預期增6.5%。上半年全國固定資產投資增長6%，符預期。上半年社會消費品零售總額增長9.4%，符預期；單計6月則增長9%，勝預期增8.8%。