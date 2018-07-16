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國務院總理李克強與歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)、歐盟委員會主席容克(Jean-Claude Juncker)，共同主持第20次中國歐盟領導人會晤。

會後發表聯合聲明稱，雙方堅定致力打造開放型世界經濟，提高貿易投資自由化便利化，抵制保護主義與單邊主義，推動更加開放、平衡、包容和普惠的全球化。

中國及歐盟還承諾建立世界貿易組織(WTO)改革的副部級聯合工作組。

歐盟注意到中國近期致力改善市場准入和投資環境，加強知識產權保護，擴大進口，期待這些舉措得到全面落實，並採取進一步的舉措。雙方致力於在雙邊貿易和投資領域確保公平和互利合作，並將合作解決各自企業面臨的市場准入問題。

雙方將繼續推動中國「一帶一路」倡議與歐盟倡議對接，包括歐洲投資計劃及擴大的泛歐運輸網絡，並通過兼容的海陸空運輸、能源和數字網絡促進「硬聯通」和「軟聯通」。雙方強調該領域合作應改善亞歐互聯互通在經濟、社會、財政、金融和環境方面的可持續性。

雙方歡迎簽署建立中歐共同投資基金的有關協議並啟動基金首單項目。

中歐視正在進行的《中歐投資協定》談判為最優先事務，雙方將致力於加快討論合併文本和清單出價。雙方又一致認為鋼鐵產能過剩是一項全球性的問題。

此外，中歐支持通過各種努力推動朝鮮半島問題和平解決，仍認為伊朗核問題全面協議是全球核不擴散體系的關鍵一環，也是由聯合國安理會2231號決議核可的一項重大外交成就。雙方重申將維護全面協議持續、全面、有效的落實。