中國財經

近日住建部有關司局負責人明確表示，要因地制宜推進棚改貨幣化安置。《人民日報》海外版引述專家分析，認為棚改貨幣化安置政策不是急煞車，而是更加強調控制節奏和規模，以符合各地實際的安置方式推進棚改，確保樓市不大起大落。

目前，中國棚改安置方式主要分為實物化安置和貨幣化安置，前者是由政府置換房子，後者則是直接發放資金讓住戶自己購房。

中國社科院財經戰略研究院住房大數據項目組組長鄒琳華稱，在控制好節奏和規模的情況下，貨幣化安置對改善三四線城市情況很有利。一方面可以幫助消化城市商品房庫存，在不建新房的情況下滿足棚改戶的住房需求，避免重複建設和資源浪費；另一方面，也可以緩解地方政府的資金壓力，採用信貸支持的方式推動棚改進行。

不過，鄒琳華指出，是次再度傳遞的政策訊號是，未來貨幣化安置的量會有所縮減，比例減小，新項目的審批會更趨嚴格，要防範系統性金融風險，其中重要的一點是房地產市場不能大起大落。一些地方的棚改貨幣化安置客觀上不斷推高房價，在這種情況下，「輕點煞車」是必然。

文章指出，調整對市場的影響則是漸進和溫和。專家分析，作為重要民生工程，棚改還會有節奏地推進，短期內已授信的項目會繼續執行，在途的授信可以支撐今年棚改投資的正常節奏，長期來看，貨幣化安置對消費的刺激效果也將隨着貨幣化安置比例的降低而逐步回歸中性。