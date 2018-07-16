中國財經

中國第二季經濟增長符預期，國家統計局公布，中國第二季國內生產總值(GDP)按年增長6.7%，符合市場預期，是連續12個季度保持在6.7%至6.9%的區間。首季GDP則按年增長6.8%。

今年上半年，中國國內生產總值41.9萬億元(人民幣‧下同)，按年增長6.8%。國務院總理李克強在《政府工作報告》中，將今年GDP增長目標定在6.5%左右。

分產業看，第一產業增加值2.21萬億元，按年增長3.2%；第二產業增加值16.93萬億元，增長6.1%；第三產業增加值22.76萬億元，增長7.6%。

今年上半年，規模以上工業增加值按年增長6.7%，遜於市場預期增長6.8%。6月規模以上工業增加值按年增長6%，比5月回落0.8個百分點，遜於預期增長6.5%。

內地上半年發電量3.19萬億千瓦時，按年增8.3%。6月發電量5551億千瓦時，按年增6.7%。

上半年全國固定資產投資29.73萬億元，按年增長6%，增速比首5月回落0.1個百分點，符合市場預期增長6%。上半年，全國房地產開發投資5.55萬億元，按年增長9.7%，增速比首5月回落0.5個百分點。

上半年社會消費品零售總額18萬億元，按年增長9.4%，符合市場預期增長9.4%。6月社會消費品零售總額按年增長9%，勝預期增8.8%。

國統局表示，總的來看，上半年國民經濟延續總體平穩、穩中向好的發展態勢，支撐經濟邁向高質量發展的有利條件積累增多，為實現全年經濟社會主要發展目標打下良好基礎。

不過，外部環境不確定性增多，國內結構調整正處於攻關期。中國要堅持穩中求進工作總基調，保持戰略定力，堅持以供給側結構性改革為主線，持續擴大有效需求，振興實體經濟，積極應對外部挑戰，防範化解風險隱患等，確保經濟平穩健康運行。