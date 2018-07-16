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今日 09:58 中國財經

中國裁定日韓進口丁腈橡膠存反傾銷

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中國商務部表示，初步認定，原產於韓國和日本的進口丁腈橡膠存在傾銷，國內丁腈橡膠產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係。自周一起提供12%至56.4%不等的保證金。

據《反傾銷條例》規定，調查機關決定採用保證金形式實施臨時反傾銷措施。自今日起，進口經營者在進口被調查產品時，應依據決定所確定的各公司保證金比率向中國海關提供相應的保證金。

丁腈橡膠被廣泛用於各種耐油製品，如O型圈、膠管、軟管、墊圈、膠輥、鞋底、輸送帶及保溫發泡管等。

各利害關係方可在10天內，提交書面評論意見。

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