中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)收市創近11個月的新低，最新跌穿6.7，低見6.7085。

人民幣兌美元在岸價收報6.6905，較上日下午4時30分收報6.6679，大跌226點子或0.34%；較晚上11時30分最後成交價6.6730，走弱175點子。

離岸價(CNH)更曾跌破6.72，低見6.7250，截至香港時間下午5時46分，離岸價報6.7157，在岸價報6.7016。

官方今日開出的中間價報6.6727，較上日中間價6.6726，下調1點子。

交易員指出，今早新出爐的外貿數據比較好，但對滙市影響不大，但午後美元反彈並重回95關口，人民幣購滙盤亦伺機而動，臨近收市滙價已經跌至6.7元附近，短期或仍有一定下行空間。

另有交易員認為，近期人民幣指數基本持穩在95關口附近，人民幣滙率彈性明顯上升，因此後續美元若轉為強勢，人民幣料續承壓；另外，相對疲軟中國經濟數據也可能加重市場看貶人民幣情緒，當然市場也忌憚人行會否在某個關口進行口頭干預。

對於近期人民幣對美元滙率的波動，外管局國際收支司司長管濤認為，市場毋須過度擔心，從歷史經驗來看，只要預期是分化的，滙率市場化就能起到自動穩定器的作用。

數據方面，海關總署今早公布，以美元計，中國6月出口按年升11.3%，高於市場預期；進口則按年升14.1%，遜於市場預期。6月貿易順差416.1億美元。

另外，人民銀行公布，6月份，新增貸款1.84萬億元(人民幣‧下同)，按年多增3054億元，高於市場預期1.54萬億元。6月底，廣義貨幣(M2)增速8%，創新低。