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今日 16:50 中國財經

中國6月社會融資規模增1.18萬億

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人民銀行公布，6月份社會融資規模增量1.18萬億元(人民幣‧下同)，比上年同期少5902億元。

上半年社會融資規模增量累計9.1萬億元，比上年同期少2.03萬億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加8.76萬億元，按年多增5548億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少125億元。

上半年委託貸款減少8008億元；信託貸款減少1863億元；未貼現的銀行承兌滙票減少2717億元。

6月末社會融資規模存量183.27萬億元，按年增長9.8%。

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