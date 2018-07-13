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今日 16:33 中國財經

管濤:滙率市場化是人幣自動穩定器

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對於近期人民幣對美元滙率的波動，外管局國際收支司司長管濤認為，市場毋須過度擔心，從歷史經驗來看，只要預期是分化的，滙率市場化就能起到自動穩定器的作用。

管濤接受內地媒體訪問時表示，這一波的人民幣滙率下調，主要是因為收盤價在央行不干預的情況下調整比較快，這是市場的結果。深層原因是內部、外部的很多不確定性疊加，影響了市場情緒。

對於中美貿易摩擦引起的震盪，管濤指出，貿易問題可能是一個大事件，短期對滙率、股市的走勢有影響；但中長期來看還要看一個國家自身的發展。

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