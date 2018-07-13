中國財經

內地6月出口以美元計表現勝預期，但進口遜預期，A股收市個別發展。上證指數昨日漲近2.2%後，今日回吐，收跌6點。兩市成交合計較上個交易日縮減近12%至3660億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指累計漲3.06%，終止連跌7個星期，並創逾25個月最大單周漲幅。

上證指數今早低開6點，全日反覆偏軟，收市報2831點，跌6點或0.23%，最多跌18點或0.66%，低見2818點，成交1463.01億元。

深成指則反覆靠穩，收市報9326點，升53點或0.58%，最高見9344點，升71點或0.77%；低見9270點，跌3點或0.04%，成交2197.16億元。

滬深300指數報3492點，升11點或0.33%；創業板指數報1618點，升3點或0.24%。

分析師表示，繼昨日放量反彈後，今天大市反覆整理，消化短線獲利。目前經濟數據較好，但未來公司業績或將受中美貿易爭端影響，市場對中長期經濟預期仍有隱憂，銀行、地產和周期股走勢偏弱拖累滬指。由於未來不確定性仍較大，短期大市走勢仍不明朗。

各板塊普遍走高，釀酒股漲逾2%；有色金屬、化工、水泥、房地產、鋼鐵、電力股靠穩；石油、金融、煤炭股則偏軟。

海關總署公布，以美元計，中國6月出口按年升11.3%，高於市場預期；進口則按年升14.1%，遜於市場預期。6月貿易順差416.1億美元。