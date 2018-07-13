訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:27 中國財經

滬指微跌 全周漲3% 止七周跌勢

放大圖片

內地6月出口以美元計表現勝預期，但進口遜預期，A股收市個別發展。上證指數昨日漲近2.2%後，今日回吐，收跌6點。兩市成交合計較上個交易日縮減近12%至3660億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指累計漲3.06%，終止連跌7個星期，並創逾25個月最大單周漲幅。

上證指數今早低開6點，全日反覆偏軟，收市報2831點，跌6點或0.23%，最多跌18點或0.66%，低見2818點，成交1463.01億元。

深成指則反覆靠穩，收市報9326點，升53點或0.58%，最高見9344點，升71點或0.77%；低見9270點，跌3點或0.04%，成交2197.16億元。

滬深300指數報3492點，升11點或0.33%；創業板指數報1618點，升3點或0.24%。

分析師表示，繼昨日放量反彈後，今天大市反覆整理，消化短線獲利。目前經濟數據較好，但未來公司業績或將受中美貿易爭端影響，市場對中長期經濟預期仍有隱憂，銀行、地產和周期股走勢偏弱拖累滬指。由於未來不確定性仍較大，短期大市走勢仍不明朗。

各板塊普遍走高，釀酒股漲逾2%；有色金屬、化工、水泥、房地產、鋼鐵、電力股靠穩；石油、金融、煤炭股則偏軟。

海關總署公布，以美元計，中國6月出口按年升11.3%，高於市場預期；進口則按年升14.1%，遜於市場預期。6月貿易順差416.1億美元。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。