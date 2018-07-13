中國財經

人民銀行規範非銀行支付機構的大額交易，若當日單筆或累計交易額5萬元(人民幣‧下同)以上、外幣等值1萬美元以上的現金收支，便須作出報告。

另外，還包括非自然人客戶支付賬戶當日單筆或累計交易額200萬元以上、外幣等值20萬美元以上的款項劃轉；自然人客戶支付賬戶當日單筆或累計交易額50萬元以上、外幣等值10萬美元以上的境內款項劃轉。

此外，自然人客戶支付賬戶當日單筆或者累計交易額20萬元以上、外幣等值1萬美元以上的跨境款項劃轉，亦需要報告。