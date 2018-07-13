中國財經

上證指數午後維持走軟，現跌8點，深成指則升43點。

上證指數現報2828點，跌8點或0.31%，最低見2818點，跌18點或0.66%，成交1171.75億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9317點，升43點或0.47%，高見9344點，升71點或0.77%，成交1790.96億元。

滬深300指數報3489點，升8點或0.25%；創業板指數報1617點，升3點或0.19%。

各板塊個別發展，鋼鐵、房地產、有色金屬股靠穩；石油、煤炭、金融、電力、化工、水泥股則偏軟。