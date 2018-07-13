中國財經

中國6月出口以美元計，表現勝預期，進口則遜預期。

海關總署公布，以美元計，中國6月出口按年升11.3%，高於市場預期；進口則按年升14.1%，遜於市場預期。6月貿易順差416.1億美元。

以人民幣計，中國6月出口按年升3.1%，遜於市場預期；進口則按年升6%，亦遜於市場預期。6月貿易順差2618.8億人民幣。

今年上半年，以美元計，出口按年12.8%；進口按年增長19.9%，貿易順差1396.5億美元。人民幣計，出口按年增長4.9%，進口按年增長11.5%，貿易順差9013.2億元人民幣。

上半年，中國對美國進出口1.93萬億元人民幣，按年增長5.2%，佔中國外貿總值的13.7%，美國是中國第二大交易夥伴。其中，對美出口1.39萬億元人民幣，增長5.7%。

海關總署新聞發言人黃頌平表示，上半年中國外貿進出口穩中有進，結構進一步優化，動力轉換有所加快，質量效益穩步提高。但國際環境不穩定不確定性提升，未來中國外貿進出口平穩運行將面臨一些挑戰。

他表示，面對當前的外貿形勢變化帶來的挑戰，有信心、有能力予以應對。隨着中國供給側結構性改革的深入推進，進出口商品結構持續優化，市場多元化及貿易便利化繼續取得積極進展。預計今年全年中國外貿穩中向好的勢頭能夠得到鞏固。