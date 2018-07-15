中國財經

中國第二季國內生產總值(GDP)今日揭盅，市場預期增長6.7%，內外需求見同步放緩，下半年經濟增長或受壓。

國務院總理李克強在政府工作報告中，目標全年GDP增長6.5%左右。中國首季GDP按年增長6.8%。

華泰證券認為，受社融表外融資增速下滑較快、實體經濟融資成本較高等影響，需求側仍存在下行壓力，而中美貿易摩擦局勢仍較緊張，下半年外需和出口表現面臨較大不確定性，預計經濟增速未來大概率平緩回落，預測次季GDP增速為6.7%。

國泰君安看法則較為樂觀，預計內地第二、三季GDP增速能保持在6.8%。展望第三季，金融去槓桿節奏將有所放緩，財政支出節奏將加快，總體預計GDP增速能維持6.8%。第四季貿易戰可能持續發酵、淨出口的貢獻將承壓、房地產投資增速也將放緩，不確定性加大，但預計政策將向「穩增長」傾斜，GDP增速大概率維持6.8%。

國家統計局將同時公布中國工業增加值、固定投資及社會零售數據。市場預計，上半年規模以上工業增加值按年增長6.9%；全國固定資產投資增長6%；社會消費品零售總額增長9.4%。

國泰君安認為，6月生產穩中略有回落，加上去年同期高基數，預計工業增加值增速回落至6.3%。此外，預計首6月固定資產投資增速維持6.1%；6月社會消費品零售總額增速溫和回升至8.8%。

招商證券則預計，6月工業增加值增速6.5%；另一方面，壓制投資的長期因素及影響消費的短期因素依然存在，預計固定資產投資增速將進一步回落至5.9%，零售增速則維持在9%左右的較低水平。