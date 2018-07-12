中國財經

內地官媒發文維穩股市，A股收漲逾2%。上證指數收升近2.2%，重上2800點關口，完全收復昨日失地。市場交投熾熱，兩市成交合計較上個交易日增加近22%至4158億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開6點後回穩，其後升幅不斷擴大，收市報2837點，漲59點或2.16%，最高見2844點，漲66點或2.39%；低見2771點，跌6點或0.24%，成交1703.19億元。

深成指亦反覆走高，收報9273點，漲249點或2.77%，最高見9312點，漲288點或3.2%；低見9019點，跌3點或0.04%，成交2454.76億元。

滬深300指數報3481點，漲73點或2.16%；創業板指數報1614點，漲51點或3.3%。

分析師表示，美國參議院的動議及中興通訊(00763)禁令將被解除，令投資者對中美貿易戰預期有所改觀，今日以科技股及成長股為反彈先鋒，引領大市一路上揚，交投量有所放大。

各板塊全線向好，半新股漲逾4%；煤炭、金融、化工股漲逾2%；鋼鐵、有色金屬、房地產、電力、水泥、石油股亦升逾1%。中興通訊升停板，報13.31元。

新華社今早發表文章稱，市場調整幅度在可控範圍內，不宜將金融領域的個別事件或階段性表現誇大為「金融恐慌」。

另外，有中國「救火隊長」之稱的國家副主席王岐山昨日晤美國芝加哥市長伊曼紐爾(Rahm Emanuel) ，就中美關係和兩國地方合作等深入交換意見。這是自中美貿易戰開打以來，王岐山首次現身，並與美國官員舉行會晤。