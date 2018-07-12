中國財經

中國最高人民檢察完檢委會委員、法律政策研究室主任萬春表示，2017年1月至今年6月，全國檢察機關就金融犯罪提起公訴3.06萬宗，涉及4.96萬人。其中，2017年提起公訴2.18萬宗涉3.53萬人，按年分別下降7.89%和3.01%。

他指出，金融犯罪發案率下降的同時，涉眾型金融犯罪案件持續高發。

他續稱，​​​​新型金融案件特點，包括犯罪手法翻新，隱蔽性和迷惑性強；罪影響面廣、處置難度大；犯罪手段呈網絡化、專業化；多層級集團化作案，欺騙性較強；以及內外勾連作案，追贓難度大，被害人損失慘重。

同時，最高檢公布第十批指導性案例，其中，原國開證券營業部證券經紀人朱煒明於2013年2月至2014年8月期間，在上電視節目前，使用實際控制的3個證券賬戶買入多隻股票，其後以特邀嘉賓身份對該等股份進行公開評價、預測及推介，其後於節目首播後一至兩日拋售相關股票，人為地影響前述股票的交易量及價格，非法獲利逾75萬元人民幣，情節嚴重，以操縱證券市場追究其刑事責任，判其有期徒刑11個月，共處罰金76萬元人民幣。

上海市檢察院第一分院檢察官顧佳稱，朱煒明案是辦理的證券犯罪中具有典型性的案例。從承辦人的角度看，證券市場還需完善，證券市場監管要進一步從嚴；對證券從業人員的職業道德教育和違法行為監管要加強；以及證券資本市場投資者的風險意識要加強。