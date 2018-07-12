中國財經

上證指數低開6點後靠穩。

上證指數開市報2771點，跌6點或0.24%；現報2787點，升9點或0.35%。

深成指開市報9019點，跌3點或0.04%；現報9083點，升60點或0.66%。

滬深300指數開市報3403點，跌4點或0.12%；現報3422點，升15點或0.45%。

創業板指數開市報1563點，升不足1點或0.05%；現報1574點，升11點或0.73%。

各板塊普遍走高，半新股漲逾1%；煤炭、鋼鐵、化工、電力、金融、房地產股靠穩；石油、有色金屬、水泥股則偏軟。