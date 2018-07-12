中國財經

中美貿易摩擦升溫下，A股近期持續下跌，新華社發表文章稱，總體來看，市場調整幅度在可控範圍內，不宜將金融領域的個別事件或階段性表現誇大為「金融恐慌」。

截至目前，上證指數、深成指、創業板指數市盈率分別約12倍、20倍、39倍。很多傳統行業、周期性行業估值已處歷史底部，風險收益比顯著提升，優質企業上行空間遠遠大於市場下行風險。

文章引述中信証券研究部首席策略分析師秦培景表示，從估值角度看，目前A股市場總體估值已經可比於歷史上幾個大底，估值處底部區域。從企業利潤增速看，A股上市公司的盈利增速要比歷史上其他幾個大底時期還要高，中美經貿摩擦等對A股整體盈利影響也相對有限，A股的安全邊際較高。

文章稱，內資普遍情緒低迷，但境外資金卻在加速搶籌A股。數據顯示，近期「滬港通」、「深港通」北上資金流入加速，4、5、6月份分別淨流入387億、508億、285億元人民幣，較2017年月均水平166億元人民幣大幅提升。

文章指出，穩中向好的中國經濟是資本市場穩健發展的底氣和保障。在中國經濟邁向高質量發展的征途中，資本市場無疑還是一個相對短板，唯有發展才是應對挑戰的根本途徑，必須堅定地大力發展資本市場，讓它成為與中國經濟相匹配的市場，實現資本市場與實體經濟的良性互動。