中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)創近9個半月新低，中段一度跌穿6.68關口，低見6.6824，收跌444點子；離岸價(CNH)更逼近6.7關。

人民幣兌美元在岸價收報6.6674，較上日下午4時30分收報6.6230，大跌444點子或0.67%；較晚上11時30分最後成交價6.6405，走弱269點子。

離岸價跌破6.69，低見6.6997，截至香港時間下午5時40分，離岸價報6.6923，在岸價報6.6727。

官方今日開出的中間價第二日上升，報6.6234，較上日中間價6.6259，上調25點子或0.04%。

交易員指出，中美貿易戰加碼升級，離岸價短暫跌破6.69元，在岸價亦受拖累而下行；但客盤逢高結滙加上疑似有大行提供美元流動性，午後滙價趨穩。

另有交易員認為，雖然此次中美貿易戰加碼的規模和程度遠高於上次，但對人民幣短期衝擊不及上次，未見明顯恐慌，一方面因為市場對此次貿易戰加碼已有一定預期，另一方面美元表現相對疲軟，市場對美元未來走向分歧較大，短期或助力穩定人民幣，但仍需重點關注各方反應和市場情緒變化。

美國宣布啟動對年貿易額大約2000億美元(約1.56萬億港元)的中國商品，額外徵收10%關稅程序，除涉及「中國製造2025」計劃的高新製造業產品外，商品清單還包括家具、多種金屬、電動汽車電池等。中國商務部回應指，美方以加速升級的方式公布徵稅清單，是完全不可接受，不得不作出必要反制。