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今日 16:30 中國財經

內地今年電競產業規模料達880億人幣

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調查機構發表報告指出，中國電子競技產業正處於高速增長，今年市場規模將逾880億元(人民幣‧下同)，兩年內預計增長350億元。

據新華社報道，上海市新聞出版局委託第三方調查機構伽馬數據發布《2018年電子競技產業報告》，報告指中國電競產業正高速發展，預計今年中國電競玩家規模將達到4.3億人，過去3年用戶增長率持續保持在20%以上。

目前，中國電子競技市場收入主要來自遊戲、直播、電競賽事，當中以電競遊戲佔主要地位。

去年中國電子競技市場規模達到770億元。

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