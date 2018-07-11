訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:58 中國財經 時事脈搏

涉挪用中行逾37億 許超凡逃美17年今被遣返

放大圖片

中國銀行廣東省開平支行原行長許超凡，涉嫌貪污挪用中國銀行資金4.85億美元(約37.83億港元)，逃去美國17後年，被遣返回國。

許超凡在2001年外逃美國，國際刑警組織發出紅色通緝令。經中美執法部門合作，許超凡於2003年被美方羈押，並於2009年在美國被判處有期徒刑25年。

目前，辦案單位和中國銀行已從境內外追回許涉案贓款20多億元人民幣。

中央追逃辦負責人表示，將進一步加大與有關國家的合作力度，將追逃追贓天網織牢織密，絕不放過任何一個外逃腐敗分子。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。