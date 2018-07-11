中國財經 時事脈搏

中國銀行廣東省開平支行原行長許超凡，涉嫌貪污挪用中國銀行資金4.85億美元(約37.83億港元)，逃去美國17後年，被遣返回國。

許超凡在2001年外逃美國，國際刑警組織發出紅色通緝令。經中美執法部門合作，許超凡於2003年被美方羈押，並於2009年在美國被判處有期徒刑25年。

目前，辦案單位和中國銀行已從境內外追回許涉案贓款20多億元人民幣。

中央追逃辦負責人表示，將進一步加大與有關國家的合作力度，將追逃追贓天網織牢織密，絕不放過任何一個外逃腐敗分子。