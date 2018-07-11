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今日 15:27 中國財經

滬指收挫1.8% 失守2800關

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美國發布新一輪向中國商品徵收關稅清單，上證指數收挫近1.8%，終止連升3日，失守2800點關口。兩市成交合計縮減至3411億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開逾1.6%，失守2800點，全日維持走低，收市報2777點，挫49點或1.76%，最多挫75點或2.66%，低見2752點，成交1383.18億元。

深成指亦低開低走，9000點關口失而復得，收挫近2%，收報9023點，挫181點或1.97%，最低見8916點，挫288點或3.13%，成交2027.88億元。

滬深300指數報3407點，挫59點或1.73%；創業板指數報1563點，挫29點或1.88%。

分析師表示，受美國擬對另外價值2000億美元自中國進口商品加徵10%關稅消息影響，今日大市大幅低開後弱勢上落、反覆探底，交投氣氛再度低迷，料後續走勢要視中美國貿易摩擦發事態進展而定。

各板塊幾乎全線疲軟，紡織機械股插近4%；煤炭股挫逾3%；有色金屬、石油、金融、房地產、電力挫逾2%；化工、鋼鐵、水泥股挫逾1%；半新股則漲逾2%。

中美貿易戰升溫，美國啟動2000億美元(約1.56萬億港元)的中國商品，額外徵收10%關稅程序，除涉及「中國製造2025」計劃的高新製造業產品外，商品清單還包括家具、多種金屬、電動汽車電池、服裝、皮革製品、電視機部件、冰箱等。

中國商務部表示，美方以加速升級的方式公布徵稅清單，是完全不可接受，對此表示嚴正抗議。

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